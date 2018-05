Casa printului Gheorghe Cantacuzino a fost demolata ilegal, iar primaria ar putea fi obligata sa o reconstruiasca

Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea care a apartinut printului Gheorghe Cantacuzino, erou al primului razboi mondial, a fost demolata ilegal, Curtea de Apel Bucuresti anuland autorizatia de desfiintare a cladirii data de Primaria Sectorului 5, anunta Asociatia Salvati Bucurestiul.

- Casa care a apartinut printului Gheorghe Cantacuzino a fost demolata ilegal, au stabilit judecatorii Curtii de Apel Bucuresti care au dat astfel castig de cauza Asociatiei Salvati Bucurestiul. Organizatia va initia si un proces civil prin care va solicita reconstructia cladirii monument istoric, urmand…

- Redam in continuare discursul sustinut, marti, de ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, la citirea motiunii simple referitoare la Centenarul Marii Uniri: "La fel ca dumneavoastra, m-am framintat si eu cautand raspunsul la intrebarea: ce este Centenarul? Ca roman, ca om…

- Biroul Bancii Mondiale din Romania și Primaria Sectorului 5 al Municipalitații București au semnat astazi un acord de servicii de asistenta tehnica (RAS) prin intermediul carora se va sprijini implementarea unor soluții de dezvoltare urbana care vor stimula creșterea economica și vor imbunatați calitatea…

- Locuitorii capitalei iți vor putea exprima opinia fața de Unire. Aceștia vor fi chestionați in perioada 1-14 aprilie, curent. Studiul sociologic va fi despre tendințele populației privind Unirea Moldovei cu Romania.

- Fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie, a venit luni la Direcția Naționala Anticorupție, fiind citat de procurori pentru a fi audiat. Deocamdata nu se știe in ce dosar și in ce calitate a fost citat fostul edil. Știre in curs de actualizare. Post-ul Fostul primar Marian Vanghelie…

- Un raport al Curții de Conturi arata cum edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, jongleaza cu banul public și vrea sa se transforme intr-un mogul imobiliar pe banii publici. Potrivit surselor din piața imobiliara bucureșteana, apropiați ai edilului Sectorului 3, Robert Negoița, ar fi cumparat…

- Un raport intocmit de inspectorii Curții de Conturi arata ca edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a achitat ilegal 4,244 de milioane de lei, adica un milion de euro pentru flori și salubrizare....