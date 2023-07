Casa primarului orașului francez a fost atacată Primarul orașului francez L'Ail-les-Rose Vincent Jeanbrune a declarat pe Twitter ca casa lui a fost atacata, soția și copilul lui au fost raniți. „In aceasta noapte casa mea a fost atacata, iar familia mea a fost victima unei tentative de asasinat”, a scris primarul. Potrivit acestuia, in timp ce el insuși se afla in primarie, un grup de necunoscuți a incercat sa tamponeze casa cu o mașina Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Armata Moscovei a retras aproximativ doi kilometri o brigada de infanterie, o unitate militara rusa, de pe linia frontului, la periferia orasului Bahmut, anunta autoritatile militare ucrainene, informeaza agentia Reuters, potrivit antena3.ro . Colonelul Oleksandr Syrskyi, seful Fortelor Terestre ucrainene,…

- Atacurile rusești cu rachete din timpul noptii de duminica spre luni asupra orasului Pavlohrad din estul Ucrainei au ucis doua persoane si au ranit alte 40, a declarat luni presedintele Volodimir Zelenski, transmite agerpres.ro . „Rachetele teroristilor au luat viata a doua persoane, barbati foarte…

- Poliția din orașul german Hamburg a avertizat localnicii cu privire la posibilele toxine din aer dupa un incendiu la un depozit. Aproximativ 140 de persoane au fost evacuate și nu se poate spune cat de periculoasa este situația, a declarat un purtator de cuvant al poliției. Autoritațile au precizat…

- Astazi, creștinii ortodocși și greco-catolici sarbatoresc Duminica Floriilor, denumita și Intrarea Domnului in Ierusalim. Este frumoasa zi care ne pregatește pentru bucuria pe care o aduce biruința lui Hristos asupra morții, cea a Invierii. In același timp, Floriile deschid saptamana cea mai importanta…

- Primaria Constanța continua investițiile in infrastructura publica a orașului! Pe strada Munteniei din cartierul Tomis I, sectorul delimitat de strada Mircea cel Batran și blocul LS6, au loc ample intervenții de reconfigurare a trotuarelor, a locurilor de parcare și de recondiționare a suprafeței carosabile…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu s-a intalnit sambata cu omoloaga sa din Franta, Catherine Colonna, cu ocazia escalei facute in Romania de avionul care il aducea pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, din vizita efectuata in China, iar seful diplomatiei romane a pledat, intre altele, pentru ridicarea…

- Rusia a cucerit malul vestic al raului Bahmutka, punand in pericol o ruta-cheie de aprovizionare a trupelor ucrainene, in incercarea de a ocupa complet orasul asediat Bahmut, epicentrul violentelor de pe frontul din Ucraina, a anuntat vineri Ministerul Apararii britanic, citat de Reuters . „Rusia a…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 10:00 o femeie a fost atacat, cu un cuțit, de un tanar de 21 de ani, in plina strada din centrul Petroșaniului. In urma agresiuni fizice, femeia a fost ranita la mana și la picior. Din primele informații primite, acesta a fost transportata de urgența la spital.…