- O casa mica, veche de un secol si cu un spatiu locuibil de doar 4 metri patrati, a fost scoasa la vanzare in orasul Bremen din nordul Germaniei cu suma de 77.777 de euro, relateaza miercuri agentia DPA. Locuinta, situata pe un teren de sapte metri patrati din centrul vechi al orasului, are un singur…

- Justin Bieber s-a plictisit repede de vila in care s-a mutat in martie, anul trecut, cu soția sa, Hailey Bieber. Artistul a platit pe proprietatea din Beverly Hills 8,5 milioane $, iar acum a scos-o la vanzare pentru doar 9 milioane $.

- Vila familiei Renner, fondatoare a fabricii de incaltaminte Clujana, a fost scoasa la vanzare cu 1,2 milioane de euro de Romania Sotheby's International Realty, noteaza mediafax.Vila de la 1930 este situata in zona centrala a orasului Cluj-Napoca, aproape de Piata Mihai Viteazu. Are o curte…

- Un desen reprezentandu-i pe poetii francezi Paul Verlaine si Arthur Rimbaud intr-o scrisoare, adesea reprodus dar niciodata expus, va fi pus in vanzare de Christie's Paris la inceputul lui noiembrie, a anuntat marti societatea, potrivit AFP, potrivit news.ro.Acest desen este opera pictorului si ilustratorului…

- Una dintre mesele de sah din fosta colectie Nicolae Ceausescu este scoasa la vanzare in cadrul Licitatiei de Design de Interior din 1 octombrie la un pret de pornire de 350 de euro, anunta Artmark. Masa de sah este una de dimensiuni monumentale, folosita de Nicolae Ceausescu in timpul dialogurilor…

- Fiica lui Stefan Saptefrati, fostul procuror al municipiului Chisinau, plecat in luna martie curent din organele Procuraturii, si-a scos in vanzare casa de milioane din localitatea Cheltuitori din comuna Tohatin, suburbie a Capitalei, construita in ultimii ani si data in exploatare anul trecut, scrie…

- Hotel Castel Dracula inca nu și-a gasit un nou proprietar. Mai mult, acum cateva luni a fost și inchis, proprietarul ajungand la concluzia ca nu se merita financiar sa-l țina deschis. Lichidatorul care se ocupa de insolvența firmelor lui Ioan Moldovan mai face o tentativa și-l scoate la licitație. In…

- Impact Developer & Contractor a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit de 8,656 milioane de lei, cu 47% mai mic fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.In S1 2020, s-au inregistrat 133 de contracte…