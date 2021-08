Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta ne aduce evenimente de anvergura, care pun multe orașe ale țarii pe harta lumii culturale. Publicul este așteptat la numeroase spectacole in cadrul Festivalului Internațional George Enescu sau Promenada Operei de la București, Festivalului Opera Aperta 2021 de la Cluj-Napoca, Galei…

- Sambata, 28 august 2021: prof. univ. dr. Volker Wollmann va conferenția la Sebeș cu prilejul aniversarii Muzeului „Ioan Raica” Sambata, 28 august 2021: prof. univ. dr. Volker Wollmann va conferenția la Sebeș cu prilejul aniversarii muzeului „Ioan Raica” Distinsul profesor universitar dr. Volker Wollmann…

- Cu toții știm ca lucrurile nu se pot face peste noapte, dar nu se fac nici de la sine…Orice lucrari de investiții in infrastructura produc mult disconfort, iar Alba Iulia este un oraș care uneori a pierdut batalia cu timpul, nervii și frustrarea celor care au vazut ca lucrarile se desfașurau, uneori,…

- Atleta Mihaela Maria Blaga (CSS Blaj/ACS „Mica Roma” Blaj) a cucerit o noua medalie nationala, respectiv medalia de bronz iin proba de 2000 metri obstacole, din cadrul Campionatului National Under 18 de la Pitesti. Eleva antrenoarei Cristina Man a urcat pe treapta a treia a podiumului cu rezultatul…

- Astazi, 9 iulie 2021, in jurul orei 12.15, pe DN 1, pe raza localitații Oiejdea, un barbat, de 58 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Teiuș – Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autotren, condus de un barbat, de 63 de ani, din comuna Pucheni, județul Dambovița. In urma…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, la Alba Iulia, ca a vazut propunerea primarului din Cluj-Napoca, Emil Boc, referitoare la o reorganizare administrativ-teritoriala a localitatilor care nu se pot sustine material, insa este de parere ca aceste “unificari” ar trebui sa fie stimulate sa se faca intr-un…

- Disputat la Cluj-Napoca, CN de atletism in aer liber pentru tineret și seniori a consemnat evoluțiile remarcabile ale sportivilor oradeni. Performerul delegației noastre a fost Mihai Dringo (CSU CSM Oradea, antrenor Olah Robert), care a obținut nu mai puțin de cinci medalii.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, considera ca discutia legata de regionalizarea Romaniei este una pur teoretica, din care nu se va iesi cu niciun rezultat atat timp cat in Constitutie regiunile nu sunt definite ca fiind unitati administrativ-teritoriale, potrivit…