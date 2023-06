Stiri pe aceeasi tema

- Un minor, de 3 ani, din Berbești, a fost accidentat, in aceasta seara, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni. Un tanar de 21 de ani, din orașul Berbești, conducea un autoturism in localitate. El ar fi surprins și accidentat un minor angajat in traversarea parții carosabile. Minorul, in stare grava,…

- Anul acesta, in perioada 2 – 4 iunie, la Horezu - Valcea, Targul Ceramicii Populare Romanești iși va deschide porțile pentru ediția cu numarul 51, una in care nu va exista participare internaționala.

- Sute de produse contrafacute din ceramica au fost gasite de politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice la Horezu, in urma verificarilor facute la mai multi comercianti din zona fiind intocmite si sapte dosare penale, au informat, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- Sute de produse contrafacute din ceramica au fost gasite de politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice la Horezu. In urma verificarilor facute la mai multi comercianti au fost aplicate amenzi de 21.500 de lei, a fost confiscata suma de 58.000 de euro și au fost intocmite sapte…

- Inșelatorie la drumul mare! Obiecte produse in Bulgaria, vandute ca ceramica de Horezu de comerciantii din zona: Politia a deschis sapte dosare penale / FotoSute de obiecte de ceramica importate, dar vandute de catre comerciantii din localitatea Horezu, Valcea, ca ceramica de Horezu, au fost descoperite…

- Sute de obiecte de ceramica importate, dar vandute de catre comerciantii din localitatea Horezu, Valcea, ca ceramica de Horezu, au fost descoperite in urma unui control facut de catre politisti in zona. In urma constatarilor au fost deschise sapte dosare penale. In plus, la comerciantii din Horezu politistii…

- Circulatia se desfasoara ingreunat marti dimineata pe DN 7, intre Calinesti si Caineni, judetul Valcea, pana la curatarea carosabilului, dupa ce in zona au fost semnalate caderi de pietre de pe versanti.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7, pe tronsonul…

- INTEK 2023 – platforma de inovare, business și networking pentru transformarea industriala. Primul targ expozițional din Romania dedicat transformarii proceselor industriale INTEK 2023 – platforma de inovare, business și networking pentru transformarea industriala. Primul targ expozițional din Romania…