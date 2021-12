Ziua de joi i-a adus pe Gabriela Firea, ministrul social-democrat al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, și pe primarul sectorului 4 Daniel Baluța, in mijlocul unor copii proveniți din familii defavorizate. Firea și Baluța au mers sa ii vada pe cei 12 fete și baieți care locuiesc in noua casa de tip familial “Floare […] The post Casa noua pentru 12 copii din familii defavorizate. Firea și Baluța le-au facut o vizita și au impodobit impreuna bradul - FOTO first appeared on Ziarul National .