- Numarul total al beneficiarilor indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost de 914.596 persoane in luna decembrie 2021, dintre care 790.670 erau pensionari din sistemul public, iar 123.926 erau pensionari proveniti din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de…

- Casa Nationala de Pensii si-a actualizat platforma online, astfel ca mai multe servicii sunt acum disponibile online, astfel ca informatiile despre vechimea in munca si stagiul de cotizare sunt acum doar la un click distanta. Orice salariat din Romania iși poate crea un cont de utilizator pe site-ul…

- Cum poti afla ONLINE ce vechime in munca ai acumulat si daca angajatorul ti-a platit contributiile pentru pensie Casa Nationala de Pensii Publice si-a actualizat serviciile electronice, astfel ca oamenii pot verifica acum online ce vechime au acumulat in anii de munca, dar si daca angajatorul le-a platit…

- Casa Nationala de Pensii Publice si-a perfectionat serviciile electronice, astfel incat o multitudine de informatii pot fi obtinute fara a fi nevoie sa te deplasezi la sediul din localitatea de domiciliu.

- Pensionarii care iși primesc banii pe card sau in cont bancar pot cere de la Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) talonul de pensii in format electronic. Legea care permite acest lucru a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis, dupa ce actul normativ a fost aprobat pe 13 octombrie, de Camera…

- Talonul de pensie poate fi trimis, la cerere, in format electronic, pe e-mail sau in contul online deschis in portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Prevederea este cuprinsa intr-o lege care a fost promulgata, joi, de președintele Klaus Iohannis. „Casa Nationala de Pensii Publice transmite, la…

- Casa Naționala de Pensii Publice: Cererea de pensionare poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei Casa Naționala de Pensii Publice: Cererea de pensionare poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei Casa Naționala de Pensii Publice spune ca potrivit…

- Casa Naționala de Pensii Publice va trimite, la cerere, talonul de pensie in format digital, prin e-mail sau intr-un cont online deschis in portalul instituției. „Casa Nationala de Pensii Publice... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!