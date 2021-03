Casa Naţională de Pensii Publice a făcut precizări pentru pensionarii care primesc banii pe card Recent, Casa Naționala de Pensii Publice a facut o serie de precizari in atenția beneficiarilor de prestații care se acorda prin casele teritoriale de pensii și care se platesc in cont curent sau cont de card. Astfel, pentru persoanele care nu au fost gasite acasa și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele platite – taloanele de pensie de culoare mov – se vor pastra la sediul oficiului poștal pana in ultima zi lucratoare a lunii in curs. ”Incepand cu drepturile aferente lunii martie, taloanele mov vor fi arhivate la sediul Oficiului Județean de Poșta, pe o perioada de 24… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

