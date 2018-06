Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Pensii Publice iși anunța beneficiarii care primesc drepturile prin intermediul CN Poșta Romana SA ca – incepand cu luna iulie 2018 – calendarul de plata se modifica dupa cum urmeaza:

- Schimbari importante pentru cei care vor credite! Banca Nationala a Romaniei vrea sa plafoneze gradul de indatorare pentru credite, in special pentru cele ipotecare, in lei. Din 1 iulie, BNR vrea sa plafoneze gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in lei. Mai mult, Banca Centrala a setat…

- Jurnalistul George Berevoianu a murit miercuri, 6 iunie, dupa o lunga și grea suferința. Anunțul a fost facut de realizatorul TV Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook. (Console si accesorii gaming „Colegul nostru George Berevoianu a plecat astazi la Ceruri! Bunul Dumnezeu sa il odihneasca in pace!”,…

- Odata cu noul sezon care va incepe din toamna, “Vocea Romaniei“ a anunțat schimbari majore. Reprezentanții ProTV au facut anunțul oficial pe pagina de Facebook a emisiunii: ”Antrenori noi. Scaune personalizate. Cine crezi ca va fi primul la butoane?” Sezonul 8 al show-ului „Vocea Romaniei“ revine in…

- Absența din țara a Elenei Udrea este resimțita din plin de logodnicul ei. Recent, Adrian Alexandrov a aflat ca, in luna septembrie, urmeaza sa devina tata de fata. (Console si accesorii gaming) Barbatul, care nu s-a acomodat cu lipsa Elenei Udrea, a facut declarații, in exclusivitate, pentru CANCAN.RO,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Guvernul pregatește o noua revoluție. Vrea schimbarea modului in care se fac achizițiile publice, blocate din cauza contestațiilor și a termenelor foarte lungi.

- Fericire mare in familia lui Andrei Pleșu! Fostul ministru a devenit, din nou, bunic! Unul dintre baieții lui a facut fericitul anunț pe pagina sa de Facebook. Fostul ministru Andrei Pleșu are doi baieți, Matei și Mihai. Ultimul este proprietarul unei galerii de arta. In trecut, el s-a aflat intr-o…