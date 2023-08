Premierul Marcel Ciolacu a „desființat”, joi, in ședința de Guvern, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). El i-a cerut ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, „o instituție noua, cu prioritați noi și respect pentru cetațeni”. „Domnule ministru, profit de ocazie sa va solicit sa incepem sa facem schimbari profunde și la nivelul Casei Naționale de Sanatate. […] The post Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, desființata. Ce i s-a cerut ministrului Rafila in ședința de Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .