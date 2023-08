Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru transformarea locului natal al lui Adolf Hitler intr-o sectie de politie vor incepe in octombrie, a anuntat luni guvernul austriac, intr-un caz controversat care a... The post Casa in care s-a nascut Adolf Hitler se va transforma intr-o secție de poliție appeared first on Special Arad…

- Lucrarile pentru transformarea locului natal al lui Adolf Hitler intr-o sectie de politie vor incepe in octombrie, a anuntat, luni, guvernul austriac, intr-un caz controversat care a suscitat critici ani la rand.

- Lucrarile pentru transformarea locului natal al lui Adolf Hitler intr-o sectie de politie vor incepe in octombrie, a anuntat luni guvernul austriac, intr-un caz controversat care a generat critici ani la rand, transmite AFP. "Inceputul lucrarilor este programat pentru 2 octombrie", a declarat un purtator…

- Lucrarile pentru transformarea locului natal al lui Adolf Hitler intr-o sectie de politie vor incepe in octombrie, a anuntat luni guvernul austriac, intr-un caz controversat care a suscitat critici ani la rand, transmite AFP, conform AGERPRES."Inceputul lucrarilor este programat pentru 2 octombrie",…

- Locuința primarului din Hay-les-Roses, un orașel de langa Paris, a fost ținta unui atac cu o mașina care a luat foc, in noaptea de sambata spre duminica. Edilul a calificat atacul ca fiind „o tentativa de asasinat” asupra familiei sale și a spus ca soția sa și unul dintre cei doi copii au fost raniți,…

- Costurile lucrarilor pentru modernizarea parcului din fata Teatrului National cresc cu peste 20-. Principalul motiv tine de depasirea volumului din listele de cantitati in urma cercetarii arheologice preventive. Lucrarile suplimentare au fost scoase deja la licitatie de Primarie si au o valoare estimata…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se pregatește sa preia funcția de premier și ține sa le dea asigurari romanilor din strainatate ca se vor face investiții majore, in așa fel incat aceștia sa fie tentați de revenirea in țara.”De Ziua Romanilor de Pretutindeni va transmit un mesaj de #recunoștința tuturor…

- Casa natala a lui Adolf Hitler de la Braunau am Inn, in Austria, devine școala de poliție, dar parerile austriecilor sunt imparțite: unii vor sa o darame, noteaza Mediafax.Casa in care s-a nascut Adolf Hitler in 1889 - intr-o camera de la ultimul etaj al unei cladiri modeste din Braunau am Inn, Austria…