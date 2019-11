Documente atasate: Declaratie de avere Ion Stefan Declaratie de interese Ion Stefan

Ministrul propus pentru Lucrari publice, Dezvoltare și Administrație, Ion Ștefan, a primit un aviz negativ in comisiile reunite de administrație. Au fost 17 voturi pentru și 19 impotriva. Liberalii susțin ca votul a fost unul politic, pentru ca PSD are majoritate in cele doua comisii reunite, astfrel ca a fost pastrat in Cabionetul Orban..

Declarația de avere a fost depusa in 22 noiembrie 2019. Ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, deține numeroase terenuri, conform documentului citat, dar, dincolo de dimensiunea…