Casa Memoriala „Marin Preda” din comuna Siliștea Gumești este scoasa la licitație. Asociația lui Marius Tuca a intrat in faliment și, ca atare, bunurile sale sunt scoase la licitație, printre care și casa pe care a dat 35.000 lei in urma cu 10 ani. Prețul de pornire a licitației este de 29.600 de euro (fara TVA), adica 35.224 de euro (cu TVA), dupa cum se arata pe un site de licitații. Procedura de valorificare se va decide, insa, in luna martie 2023, atunci cand este pus in discuție, la Tribunalul București, dosarul de lichidare a „Asociației Mișcarea de rezistența Marius Tuca”. Intre timp, casa…