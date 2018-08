Stiri pe aceeasi tema

- Casa memoriala a scriitorului Elie Wiesel din Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, a fost mazgalita cu vopsea rosie, autori necunoscuti scriind pe peretii exteriori mai multe mesaje antisemite. Politistii fac ancheta pentru a-i identifica pe cei vinovati.

- Trei din cele cinci cereri depuse in cadrul programului de finanțare pentru monumentele istorice derulat de catre Consiliul Judetean Salaj au fost declarate eligibile. Este vorba despre cele ale Parohiei Greco-catolice Badacin – pentru Casa Memoriala “Iuliu Maniu” Badacin, Parohiei Ortodoxe Sighetu…

- Obținerea unei finanțari pentru renovarea casei memoriale „Gheorghe Pop de Basești” a constituit o prioritate in activitatea parlamentara a deputatului USR de Maramureș, Vlad Emanuel Duruș. Acesta a avut public mai multe luari de poziție pe subiect și incercari repetate de a convinge Guvernul, prin…

- Pompierii din Maramureș cauta șoferul unui tractor dupa ce autovehiculul a cazut in raul Crasna, in zona localitații Berveni, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Maramureș, sambata seara un tractor a cazut in raul Crasna, in zona localitații Berveni. ”Șoferul nu este de gasit,…

- Ministerul Turismului a transmis 13 certificate de omologare pentru trasee turistice amenajate in judetul nostru. Toate cele 13 trasee sunt amenajate si intretinute de Serviciul Public Judetean Salvamont, cu sprijinul Consiliului Judetean.

- Casa Memoriala „Vasile Alecsandri” ramane monument istoric, deși proprietarul a incercat sa scoata ruinele de pe lista celor protejate de stat. Echipa de litigii a Casei de Avocatura Mușat & Asociații susține intr-un comunicat de presa ca a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.