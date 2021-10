Casa Macca din București a început să fie consolidată și restaurată. Istoricul celei mai spectaculoase clădiri din București Daca v-ați intrebat vreodata care este cea mai spectaculoasa cladire din București și nu ați primit raspuns sau nu ați reușit sa o vedeți, avem noi raspunsul: Casa Macca este una dintre cele mai spectaculoase vile din Capitala și urmeaza a fi restaurata. Casa Macca este localizata la intersecția Caii Victoriei cu Bulevardul Dacia. Vreme de o suta de ani, Casa Macca nu a fost restaurata Reședința Colonelului Petre Macca se afla de mai bine de o suta de ani in proprietatea statului roman și tot de atația ani n-a fost niciodata restaurata sau consolidata. Toate pana in prezent, cand aceasta bijuterie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

