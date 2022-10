Casa lui Sergiu Nicolaescu e de vânzare! Cu ce puteți plăti Casa lui Sergiu Nicolaescu e de vanzare! Locuința reputatului regizor a fost scoasa la vanzare, dar prețul imobilului e pe masura. Agenții imobiliari spun ca plata se poate face chiar și prin Bitcoin. Casa se afla in Dorobanți – mai precis este vorba despre un apartament situat la etajul doi al unui imobil de pe Bulevardul Dorobanți, in apropiere de Televiziunea Romana. Locuința are o suprafața de 212 metri patrați, iar metrul patrat ajunge la 4.000 de euro. Imobilul are o sufragerie spațioasa, doua dormitoare cu doua bai și o camera de relaxare. Noul proprietar va avea și un loc de parcare, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

