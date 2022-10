Casa lui Sergiu Nicolaescu, de pe Dorobanti, din Bucuresti, a fost scoasa la vanzare, la 9 ani de la moartea marelui regizor. Prețul imobilului in care a trait „Comisarul Miclovan” nu este unul mic, dar agenții imobiliari spun ca plata se poate face chiar și prin Bitcoin. O vila somptuoasa in „buricul targului” Vila impresionanta […] The post Casa lui Sergiu Nicolaescu, de pe Dorobanti, scoasa la vanzare. Costa o avere, dar o poti cumpara si in Bitcoin (FOTO) first appeared on Ziarul National .