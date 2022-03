Casa lui Nicolae Dinischiotu din fostul cartier evreiesc, de vânzare la 3,7 milioane de euro Realizata in stil eclectic cu puternice tuse neoclasice, casa a fost construita in ultima parte a secolului al XIX-lea, avand destinatie comerciala, conform specificului zonei, potrivit Romania Sotheby’s International Realty. Imobilul din Centrul istoric al Bucurestiului are 60 de camere si 24 de bai, o curte interioara de 60 de metri patrati si un teren cu suprafata de 175 mp pe latura dinspre Bdul. I.C. Bratianu. Monumentalismul constructiei este dat de elementele neoclasice: cornisa, pilastrii, frontoanele triunghiulare si ancadramentele ferestrelor. Proprietatea a apartinut inainte de nationalizare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

