- 6000 mp de vegetatie uscata, cuprinsa de flacari in judetul ConstantaUn fum dens a atras atentia constantenilor. Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina la un incendiu ce se manifesta in zona ARBDD Grindu Chituc. Vegetatia uscata a fost cuprinsa…

- Locomotiva unui tren de marfa s-a facut scrum, in timpul nopții de miercuri spre joi, in urma unui incendiu izbucnit in gara Banița, din județul Hunedoara. Pompierii au facut naveta sa alimenteze autoutilitarele cu apa, din cauza presiunii scazute din hidrantul garii. Incendiul a izbucnit la o locomotiva…

- Incendiu la o autoutilitara in Mioveni, duminica- dimineața, pe strada Petre Zugravu, parcarea bl. L3. Au intervenit pompierii cu o autospeciala de intervenție și un echipaj SMURD. “Cauza probabila este un scurtcircuit electric. Incendiul s-a manifestat cu flacara deschisa la interiorul autoutilitarei,…

- Un incendiu uriaș a facut scrum tabara supraaglomerata de pe insula Lesbos, forțand mii de refugiați și solicitanți de azil sa fuga pentru a-și salva viețile. Tabara gazduia aproximativ 13.000 de oameni – de peste patru ori peste capacitatea declarata. Incendiul s-a declansat miercuri dimineața dupa…

- Incendiu in localitatea Bravicea din raionul Calarași. Acoperișul unui șopron, dar și a unei anexe dintr-o gospodarie a fost cuprins de flacari. Incendiul a avut loc ieri, in jurul orei 10:45.

- O autoutilitara a fost cuprinsa de flacari pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu, inainte de Saliștea. Incendiul s-a petrecut marți, in jurul orei 12.15. Din video-ul postat de un participant la trafic se poate observa cum focul se maifesta in partea din fața a automobilului. Centrul INFOTRAFIC din…

- Un hotel din Amaravati, India, in care erau izolați mai mulți pacienți infectați cu noul coronavirus, a luat foc, in noaptea de sambata spre duminica, iar cel puțin șapte persoane au murit, informeaza Times Now News. Incendiul a izbucnit la parterul cladirii și a mistuit și primul etaj al imobilului.…

- Populatia a fost avertizata printr-un mesaj RO-ALERT cu privire la incendiul produs joi seara in localitatea Bragadiru, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Un incendiu puternic s-a produs joi seara la doua hale din Bragadiru, in apropiere de Soseaua de…