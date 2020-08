Stiri pe aceeasi tema

- Insula Pumpkin, situata la 14 kilometri sau o plimbare cu barca de 30 de minute in largul coastei regiunii Queensland, cu o plaja privata, un golf cu stridii proaspete și o stațiune ce folosește surse regenerabile de energie este scoasa la vanzare, anunța CNN, potrivit Mediafax.In prezent,…

- O biserica a fost scoasa la vanzare pe internet de catre un roman, cu tot ce este in ea. Și cum romanul este din fire un spirit intreprinzator, un barbat din Timiș a considerat ca cea mai buna afacere ar fi sa scoata la vanzare o biserica.

- Casa in care s-a nascut Che Guevara, legendarul revolutionar sud-american, a fost scoasa la vinzare, transmite stirileprotv.ro. Imobilul se afla in orașul argentinian Rosario, iar valoarea ei este estimata la 450.000 de dolari. Este vorba de un apartament de 240 de metri patrati, in stil neoclasic.…

- Al Capone a cunoscut notorietatea la Chicago, dar infamul gangster a copilarit, de fapt, in Brooklyn, iar casa in care acesta a crescut se afla, in prezent, la vanzare pentru suma de 2,9 milioane de dolari. Cu toate acestea, cei interesați sa gaseasca...

- Autoturismul Renault Megane de culoare gri al lui Gheorghe Dinca, pe care criminalul l-a folosit atunci cand le-a rapit pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, a fost scos la vanzare de stat pentru suma de 1.033 de lei. De asemenea, Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)…

- Jennifer Lopez, de 50 de ani, știe sa faca bani și in afara scenei. Cantareața care are o avere de 400 de milioane de dolari, a fost surprinsa in urma cu doua zile imbarcandu-se intr-un avion privat, pe aeroportul din Miami. Ea a declarat ca pleaca impreuna cu Alex Rodriguez (44 de ani), gemenii Max…

- O opera de importanța muzeala, „Vas cu garoafe”, semnata cu pensula legata de braț de catre primul pictor roman modern, Ștefan Luchian, este scoasa la vanzare.„Vas cu garoafe” s-a nascut sub pensula maestrului in perioada care a marcat maturitatea artistica a lui Luchian, intre anii 1910-1913,…

- Ploile din ultimile zile sunt prielnice pentru inmulțirea ciupercilor. De acest lucru profita din plin comercianții stradali, care culeg ciupercile din padure și le vand la caldare, direct pe marginea drumului.