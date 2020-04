Stiri pe aceeasi tema

- Drake colectioneaza genti de dama Hermes Birkin de sute de mii de euro In urma cu cativa ani, Drake a declarat, in cadrul unui interviu, ca are o pasiune destul de ciudata pentru un barbat. Mai exact, colectioneaza genti de dama Hermes Birkin. Artistul a glumit atunci, spunand ca impresionanta colectie…

- Daniel Craig are o avere estimata la peste 125 de milioane de dolari, dar copiii sai nu vor moșteni niciun cent. Starul din James Bond considera ideea moștenirii „deranjanta”. Actorul in varsta de 52 de ani vrea sa scape de ea inainte de a muri. „Ideea de moștenire este dezagreabila. Filozofia mea este…

- Ziarul Unirea CS Universitatea, pas greșit pe propriul teren, cu Voința Stremț | Remiza ce convine de minune liderului CS Ocna Mureș In prologul rundei a 17-a a Ligii a 4-a, CS Universitatea Alba Iulia – Voința Stremț 0-0, un rezultat ce constituie o surpriza a ... CS Universitatea, pas greșit pe propriul…

- Brad Pitt a facut o gluma despre printul Harry la gala premiilor BAFTA, care a avut loc la Londra, duminica seara. Fratele lui, printul William, si sotia acestuia, Kate Middleton, s-au amuzat copios. Starul american a castigat trofeul pentru cea mai buna interpretare masculina intr-un rol secundar in…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia belarusa Tsmoki Minsk, iar campioana CSM Oradea a fost depasita, in deplasare, de israelienii de la Ironi Ness Ziona, in penultima etapa a grupei J din FIBA Europe Cup potrivit news.ro.La Cluj-Napoca,…

- Robert De Niro, considerat unul dintre cei mai buni actori de film din generația sa, a fost omagiat duminica, la gala SAG Awards 2020, cu un premiu pentru intreaga cariera. Actorul american a profitat de momentul in care a sustinut discursul de acceptare si a adus vorba despre politica. Starul din „The…

- Starul american, Britney Spears iși va expune lucrarile sale de arta la o galerie din Franța incepand de sambata, 18 ianuarie. Expoziția sa de debut, Sometimes You Just Gotta Play!!!!!! – Uneori trebuie doar sa te joci!!!!!!, va avea loc la Galeria Sympa din orașul Figeac din sud-vestul Franței. Expoziția…

- Este oficial, Akon are propriul sau oraș in Senegal – „Akon City”. „Așteapta cu nerabdare sa va gazduiasca acolo in viitor”, este mesajul transmis de rapper pe Twitter. Just finalized the agreement for AKON CITY in Senegal. Looking forward to hosting you there in the future pic.twitter.com/dsoYpmjnpf…