Stiri pe aceeasi tema

- Casa lui Dr. Dre a fost vizata de hoti in timp ce rapperul si producatorul muzical se afla internat in urma unui anevrism cerebral, potrivit NME, relateaza News.ro. Patru persoane au fost arestate in urma unei tentative de intrare prin efractie in casa lui Dr. Dre. Politia din Los Angeles…

- Autoritațile buzoiene din sanatate anunța un numar dublu de noi imbolnaviri cu noul coronavirus, fața de media inregistrata in ultima saptamana, la nivelul județului. Astazi, 06 ianuarie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit unei informari transmis de…

- Politia turca a arestat marti 17 persoane, la o zi dupa o manifestatie care a avut loc la Istanbul. La protest au participat sute de studenti ai Universitatii Bosfor, aceștia nefiind de acord cu numirea ca rector al unui apropiat al partidului condus de presedintele Recep Tayyip Erdogan. In pofida arestarilor,…

- Cinci barbați cu varste intre 20 și 29 de ani și o tanara de 18 ani, acuzați de viol, au fost arestați in urma unei anchete a Poliției din Balș, județul Olt. Poliția Olt a transmis, sambata, ca pol...

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 204 decese (133 barbați și 71 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spital. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de Peste 12.000 de persoane cu coronavirus sunt internate in spital,…

- In cadrul unui dosar penal, procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Directiei investigatii criminalitate organizata a INI al Inspectoratului General al Poliției (IGP), precum și ai Directiei asistenta operativa a IGP si BPDS „Fulger” au reținut in flagrant, cu plasarea ulterioara in arest, trei persoane,…

- Autoritațile din Belarus au anunțat, luni, ca peste 700 de persoane au fost arestate dupa manifestația de duminica a opoziției, noteaza AFP. „In total, peste 700 de persoane au fost plasate in detentie...

- Autoritatile din Filipine au ordonat sambata evacuarea a mii de persoane din sudul insulei Luzon inainte ca taifunul Goni de categoria 5, cel mai puternic din acest an din lume, sa loveasca tara din sud-estul Asiei, relateaza Reuters. Taifunul Goni, insotit de vanturi care ating 215 km/h si rafale de…