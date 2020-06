Casă lovită de fulger, la Cluj. Acoperișul a fost distrus de flăcări Doua autospeciale pentru stins incendii au intervenit pentru stingerea flacarilor care au cuprins acoperișul unei case de vacanța din localitatea Vișagu. Alerta a fost data duminica, în jurul orei 20.00, iar intervenția pompierilor a evitat propagarea incendiului mai departe de limitele în care a fost gasit.

Incendiul, cauzat de un fulger Incendiul,de un Focarele au distrus circa 50 metri patrați din acoperiș. Nu au fost persoane ranite ca urmare a acestui eveniment, iar din cercetarile preliminare se pare ca incendiul a fost cauzat de un fulger. CITEȘTE ȘI INCENDIU… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

