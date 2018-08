Casa la curte langa Bucuresti? De ce buget ai nevoie pentru o constructie la cheie de 120 mp

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de la langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmite un mesaj al procurorului general Augustin Lazar, pe tema anchetetei care vizeaza violentele din Piata Victoriei, din seara zilei de 10 august."Vazand dezbaterile publice privind evenimentele violente ce au avut loc in noaptea…

- Pilotii care s-au catapultat, luni, din aeronava IAR 99 Soim inainte de prabusirea acesteia langa Bacau, se afla la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC) din Bucuresti, unde au fost consultati de echipe multidisciplinare, informeaza Ministerul Apararii Nationale.…

- Cinci lebede au fost scoase dintr-o balta de decantare de langa Ploiești. Doua dintre ele au murit dupa ce au inghițit combustibil. O bomba ecologica din apropiere de Ploiești pune in pericol viața pasarilor și animalelor salbatice. Este vorba despre o groapa de decantare pentru produsele petroliere,…

- Un barbat a fost impuscat in localitatea ilfoveana Cernica. In zona a fost trimis un elicopter SMURD Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti, cu privire la un scandal din localitatea ilfoveana Cernica, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani fiind impuscat. La fata locului a fost trimis un…

- Exista un loc, la noi in tara, in care niste pisici uriase, cat niste miei, se joaca voiase intr-o semi-libertate. Patru motani sunt stapani peste haremul lor cu 12 printese. Doi din ei au predat „mandatul” si au devenit eunuci. Ailalti doi sunt suveranii de necontestat. De aia merg cu coada pe sus,…

- Exista un loc, la noi in tara, in care niste pisici uriase, cat niste miei, se joaca voiase intr-o semi-libertate. Patru motani sunt stapani peste haremul lor cu 12 printese. Doi din ei au predat „mandatul” si au devenit eunuci. Ailalti doi sunt suveranii de necontestat. De aia merg cu coada pe sus,…

- Wess Mitchell, adjunctul Secretarului de Stat al SUA, inlocuitorul Victoriei Nuland in poziția de responsabil pentru relația SUA cu 50 de țari din Europa și Eurasia, va fi prezent la București luni, 18 iunie.

- Cu cateva ore inainte de incendiu, tanarul a postat pe o retea sociala un mesaj in limba engleza care ii duce cu gandul pe investigatori la o deceptie in dragoste. In acelasi timp, psihiatrii vorbesc despre un gest dramatic prin care acesta ar fi vrut sa atraga atentia. Secventele derulate…