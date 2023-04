Stiri pe aceeasi tema

- Astazi va dezvaluim un lucru important pentru romanii care stau la curte. Ce trebuie sa afle oamenii pentru aceasta primavara. Cei care stau la curte știu cat de frumoasa poate fi o astfel de viața, insa aceasta poate fi mult imbunatațita. Ce trebuie sa faca romanii care stau la curte in aceasta perioada.…

- Situație inedita in procesul in care ministrul Lucian Bode a cerut suspendarea hotararii Comisiei de etica a UBB Cluj prin care i s-a reexaminat teza de doctorat și s-a constat ca a plagiat. Toți trei judecatorii din completul Curții de Apel Cluj au fomulat cereri de abținere. Unul dintre ei este cadru…

- Luna mai a acetui an va fi una cu totul speciala pentru Regatul Unit al Marii Britanii. Astfel, Regele Charles al III-lea urmeaza sa fie incoronat la data de 6 mai. Fiul regretatei Regina Elisabeta a II-a va fi invoronat cu un ulei cu totul special, fiind creat in secret, timp de opt luni. In urma cu…

- Guvernul chinez nu a consultat Kievul in procesul de pregatire a planului sau de pace pentru Ucraina, care ar trebui sa fie lansat in aceasta saptamana, a declarat miercuri un inalt oficial ucrainean, transmite AFP.

- Vesti proaste pentru romanii care stau la curte: ar putea sa plateasca amenzi mari, in cazul in care, dupa curațenia de primavara, dau foc frunzelor și crengilor. Legea compostului a aparut de mai bine de doi ani. Aceasta interzice arderea frunzelor uscate in propria curte. Resturile vegetale se selecteaza…

- Ilie Poenaru este invitatul lui Dan Pavel la emisiunea AS.ro LIVE, de la ora 10:30. Antrenorul in varsta de 46 de ani vine sa isi spuna povestea si sa comenteze ultimele evenimente din fotbalul romanesc. Ilie Poenaru a antrenat-o ultima oara pe UTA Arad, in perioada mai – noiembrie 2022. El le-a mai…

- MONSTRUL din ALBA: Un tanar de 20 de ani a TAIAT urechile unui caine pe care l-a furat dintr-o curte MONSTRUL din ALBA: Un tanar de 20 de ani a TAIAT urechile unui caine pe care l-a furat dintr-o curte La data de 30 ianuarie 2023, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului…