Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care doresc sa plateasca retroactiv vechimea in munca, o pot face. Ieri s-a publicat in Monitorul Oficial, Ordonanța de Urgența ce reglementeaza doua modificari aduse legii pensiilor publice. Se poate plati pana la 6 ani de vechime, retroactiv. AFLA detalii: De ieri a intrat in vigoare o…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunța ca venitul minim la care se calculeaza contribuția de asigurari sociale pentru persoanele care doresc sa iși cumpere vechime in munca este salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata, iar cota de contribuție pentru anul 2020 este de 25%. Șeful…

- Documente atasate: starea de alerta prelungita H O T A R A R E Tinand cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu completari prin Legea nr. 20/2020, cu completarile…

- Hotarare nr. 43 din 27.08.2020 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii publiceIn considerarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. (f), art. 8 si art. 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare,In temeiul prevederilor art. 1 din HG nr. 668/2020…

- Guvernul a modificat programul IMM Invest și a adoptat IMM Factor, prin care statul acorda garanții de 50% pentru plata facturilor prin credit bancar Guvernul a adoptat, in forma finala, ordonanta de urgenta pentru modificarea Programului IMM Invest, a anuntat, luni, seful Cancelariei premierului, Ionel…

- Casa Județeana de Pensii Teleorman – majorarea pensiilor de la 1 septembrie in Social / on 20/08/2020 at 14:30 / Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor masuri…

- Ordonanța de Urgența nr. 108/2020 care completeaza Legea 263/2010 aduce precizari referitoare la persoanele care au desfașurat activitati din industria de armament cum ar fi: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fara fum, produselor pirotehnice…

- PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea Hotararii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind condițiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a Județului Giurgiu dc catre furnizorii de rețele…