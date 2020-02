Casa Judeteana de Pensii Constanta: Zeci de bilete de tratament au ramas disponibile

Stiri pe aceeasi tema

- Biletele de tratament vor fi disponibile in 38 de stațiuni din țara, potrivit anunțului publicat in SICAP. In acest an sunt disponibile aproape 60.000 de bilete de tratament balnear, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice, in unitațile de tratament balnear aflate…

- Bilete de tratament disponibile, pentru prima serie din acest an, la Casa Judeteana de Pensii. Casa Judeteana de Pensii Arges anunta ca pentru prima serie din acest an, cu date de plecare in perioada 17-20 februarie 2020, i-au fost repartizate 47 de bilete de tratament balnear in statiunile Covasna,…

- Casa Județeana de Pensii Olt a anunțat ca are disponibile in prima serie de bilete din acest an 65 de bilete, toate in bazele Societații Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca „T.B.R.C.M.” S.A. Biletele disponibile s-au pus in vanzare și pot fi ridicate incepand de marți,…

- Directorul Casei de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a anunțat ca instituția dispune de 66 de bilete de tratament pentru prima serie din 2020, iar acestea vor fi distribuite incepind de maine. El a spus ca biletele sunt in stațiunile 1 Mai, Amara, Buziaș, Nicolina, Covasna, Moneasa, Geoagiu Bai,…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Dolj informeaza ca prima serie de bilete de tratament aferente anului 2020 se va atribui direct pensionarilor inscrisi pe liste. Este vorba despre primele 120 de bilete de tratament din acest an. „Pentru ca au venit foarte tarziu biletele pentru prima serie nu mai este…