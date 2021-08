Stiri pe aceeasi tema

- UN BARBAT BANUIT DE MAI MULTE INFRACȚIUNI, REȚINUT DE POLIȚIȘTII ADJUDENI ȘI ARESTAT DE MAGISTRAȚI. Politistii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au retinut un barbat, banuit de savarșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.…

- „Avertizare fenomene meteo COD PORTOCALIU, în data de 28.07.2021 ora 17:15-18:00: posibile averse torentiale (35-40l/mp), descarcari electrice, vijelii, grindina și intensificari ale vântului”, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru…

- Polițiștii Orașului Sannicolau Mare au reținut pentru 24 de ore, un tanar (sub 18 ani), banuit de comiterea unei talharii. Cel in cauza a fost introdus in arestul I.P.J. Timiș. Ieri, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Orașului Sannicolau Mare – Formațiunea Investigații Criminale, au identificat…

- Câmpia dintre lacuri este o microregiune din Câmpia Transilvaniei, județul Cluj, formata din comunele: Buza, Camarașu, Caianu, Catina, Cojocna, Fizeșu Gherlii, Geaca, Mica, Mociu, Palatca, Sânmartin, Suatu, Țaga, Unguraș. Proiect finanțat de Gal Câmpia…

- Un tanar de 17 ani a fost gasit mort duminica in urma unei acțiuni de cautare desfașurata de pompieri pe un lac din județul Salaj, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Salaj, echipaje de pompieri din cadrul Garzii Cehu Silvaniei și a Detașamentului Zalau au fost solicitate duminica dupa-amiaza…

- Un tanar din localitatea Vernesti, banuit ca ar fi comis mai multe furturi din locuintele unor persoane varstnice, a fost arestat pentru 30 de zile, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, acesta ar fi sustras diverse unelte electrice,…

