Casă în flăcări! | O persoană primește îngrijiri Necaz mare, pentru o femeie din comuna buzoiana Cislau. In aceasta seara, modesta sa locuința a fost cuprinsa de flacari, in timp ce ea se afla la o vecina. Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112 ca o casa de aproximativ 60 mp arde cu flacara deschisa. Pompierii de la subunitatea Marunțișu s-au deplasat […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locomotiva unui tren cu vagoane de tip platforma, aflat in Constanța, a luat foc in aceasta seara. Doua autospeciale de pompieri cu 13 subofițeri și o ambulanța SMURD au intervenit imediat la fața locului. Momentan nu se cunosc cauzele producerii incendiului. Pompierii se afla la…

- Pompierii aradeni au fost sesizați ca pe strada Abatorului, din cartierul aradean Confecții a izbucnit un incendiu la un apartament este in flacari. O persoana se afla in acel moment in interior. „Au intervenit o autospeciala AT 5002, descarcerarea mica, SMURD-ul și zece subofițeri. A fost gasita victima,…

- Cinci mașini au fost implicate miercuri dimineața intr-un accident produs in localitatea Liviu Rebreanu, din județul Bistrița-Nasaud. O persoana a fost ranita și a primit ingrijiri medicale la fața locului, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, accidentul s-a produs miercuri dimineața…

- Un barbat de 22 de ani s-a intoxicat cu fum, in urma unui incendiu izbucnit, marți, intr-o garsoniera din Navodari, județul Constanța. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Constanța, incendiul care a afectat o garsoniera din Navodari a fost sesizat…

- O persoana care lucra la rețeaua de apa și canalizare in comuna Bosanci a fost surprinsa sub un mal de pamant, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Aceasta a fost extrasa și este in stare de inconștiența. Se fac manevre de resuscitare”, a declarat Galeata. Pompierii militari…

- Rampa de gunoi ecologica a Consiliului Judetean Botosani a ars in acest weekend. Investitia a fost facuta acum trei ani, din fonduri europene, si a costat peste 30 de miloane de euro. Pompierii s-au chinuit 24 de ore sa stinga focul care s-a intins pe o suprafata foarte mare. Urmeaza evaluarea pagubelor…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Targusor pentru lichidarea unui incendiu.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu izbucnit la o magazie de pe strada Macilor. ...