Casă în flăcări într-un sat din Banat Pompierii au fost alertați sa intervina de urgența pentru stingerea unui incendiu, in Banat. O casa a fost cuprinsa de flacari, in aceasta seara, in localitatea Maciova, din județul Caraș-Severin. Pana la sosirea pompierilor, care au localizat incendiul, ardea mobilierul și materialele textile. La fața locului, pentru stingerea flacarilor, au intervenit trei echipaje din cadrul […] Articolul Casa in flacari intr-un sat din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

