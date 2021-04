Casă în flăcări în comuna Brăduleț. O persoană găsită moartă Incendiu la o casa din comuna Braduleț. Intervin pompierii cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța Smurd. Potrivit ISU Argeș, arde generalizat casa pe o suprafața de circa 60 mp. O victima in interior a fost gasita decedata. Vom reveni!The post Casa in flacari in comuna Braduleț. O persoana gasita moarta first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Suceava intervin, miercuri seara, la un incendiu izbucnit intr-o sauna din comuna Scheia. Sunt degajari mari de fum din cladire, informeaza Mediafax. Conform pompierilor din Suceava, sauna se afla intr-o cladire unde funcționeaza o sala de sport. Nu sunt anunțate victime.…

- Astazi, in jurul orei 11.30, un echipaj Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta s a deplasat in satul Arsa din comuna Albesti. La fata locului a fost prezent si un echipaj al politiei.Medicii au constatat decesul unei persoane.Andreea Iliescu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, a tranmis ca…

- Pompierii din Aiud intervin sambata seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Incidentul a fost anunțat in satul Geomal, comuna Stremț. Revenim cu amanunte. Citește Autoturism cuprins de flacari in comuna Stremț. Intervin pompierii din Aiud in Alba24 .

- Persoana surprinsa de pamant pana la piept in timp ce sapa un șanț. Incidentul a avut loc in urma cu puțin timp in comuna Babana. La fața locului intervin pompierii. Vom reveni!The post Persoana surprinsa de un mal de pamant, in Argeș. Intervin pompierii first appeared on Universul argesean .

- Pompierii de la Detașamentul Gaești au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din comuna Crangurile The post Incendiu la o casa, in comuna Crangurile, cu o victima gasita decedata first appeared on Partener TV .

- Incendiu la un coș de fum in comuna Bradulet, sat Cosaci. Pentru localizarea și lichidarea acestuia, au intervenit pompierii cu doua autospeciale de intervenție și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. Odata ajunși, militarii au constatat ca ardea generalizat acoperișul pe o suprafața de aproximativ…

- Incendiu in aceasta dimineața la un fanar in comuna Malureni, sat Badiceni. O victima cu posibile arsuri pe membrele superioare și la nivelul feței. Intervin pompierii cu doua autospeciale de intervenție și in sprijin se deplaseaza și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean.

- Pe strada Avram Iancu din Florești a avut loc un incendiu la o anexa gospodareasca, extinzându-se la acoperișul casei. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și o autoscara: „Incendiu anexa gospodareasca, extins…