Casa groazei din România: fată violată de 4 indivizi, după ce a fost păcălită să intre într-o casă Politistii din Valcea au retinut patru tineri cu varste intre 17 si 24 de ani, acuzati ca in una decembrie au violat o tanara in varsta de 19 ani. Cei doi au fost ridicasi dupa ce la locuintele lor au avut loc perchezitii, in urma carora anchetatorii au descoperit probe cu privire la fapta, informeaza News.ro.

Stiri pe aceeasi tema

Sapte cetateni din India care au incercat sa intre ilegal in Romania, pe jos, beneficiind de ajutorul unui roman, au fost descoperiti de politistii de frontiera din Naidas - Caras-Severin, informeaza Agerpres.

Polițiștii de frontiera ucraineni au reținut doi locuitori din Odesa, care intentionau sa inoate pana in Romania și sa treaca ilegal granița, a anuntat serviciul de presa al Directiei Regionale de Vest a Serviciului de Frontiera de Stat al Ucrainei, noteaza Gazeta, potrivit RADOR.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a estimat perioada in care Romania ar putea intra in spațiul Schengen.

Polițiștii din Valcea au confiscat vineri 630 de kilograme de articole pirotehnice in urma unei percheziții facute in locuința unui barbat din localitatea Calimanești.

Politistii de imigrari din Arad au desfasurat o misiune de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei pentru noua straini aflati in custodie publica. La iesirea din tara, pe numele acestora a fost instituita masura interzicerii intrarii in Romania, pentru o perioada de 5 ani, potrivit news.ro.

O racheta antigrindina s-a prabusit, joi, pe un teren agricol din comuna Lungesti, nefiind inregistrate victime, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea.

Politistii din Valcea s-au autosesizat dupa ce mai multi tineri au transmis live pe TikTok in timp ce se afla in trafic, intr-un autoturism care pare condus de un minor. In urma verificarilor, oamenii legii au constatat ca masina era condusa de un minor care nu are permis de conducere, acestia deschizand

Politistii de frontiera si comisarii Garzii de Mediu au oprit intrarea in tara a 60 de tone de deseuri din aluminiu si electrocasnice second hand, care au fost trimise din Bulgaria, Ungaria si Polonia.