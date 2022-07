Casa General Henri Berthelot va fi reabilitata

Consilierii locali au aprobat in ședința din 27 iunie actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de consolidare și reabilitare a casei General Henri Berthelot. Motivarea acestei actualizari se regasește in faptul ca, pe parcursul execuției lucrarilor de reabilitare și consolidare, s-au constatat mai multe probleme ale structurii de rezistența a cladirii, cat și la elementele decorative și detaliile de arhitectura. Prin urmare, este necesara achiziționarea de lucrari suplimentare aferente obiectivului de investiții. In consecința, valoarea totala a obiectivului de investiții…