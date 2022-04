Un apel la 112 a mobilizat astazi, in jurul orei 12:40, pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad. Aceștia s-au deplasat in localitatea Pauliș, unde o casa era cuprinsa de flacari. „Au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere, 10 subofițeri, un echipaj SMURD, SVSU Pauliș și SVSU Ghioroc. In momentul sosirii […] Articolul Casa, garaj și anexe, cuprinse de flacari dupa un incendiu pornit de la centrala termica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .