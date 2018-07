Stiri pe aceeasi tema

- Locuinta din Belfast a lui Gerry Adams a fost atacata cu un dispozitiv exploziv, noaptea trecuta, a anuntat fostul lider Sinn Fein, precizand ca banuieste ca atacul a fost planuit de militanti nationalisti irlandezi care se opun acordului de pace din Irlanda de Nord, relateaza Reuters (news.ro).Un…

- Un dispozitiv exploziv a fost aruncat spre casa fostului lider al Sinn Fein, Gerry Adams, noaptea trecuta in Irlanda de Nord, a anuntat partidul nationalist irlandez sambata, acuzand dupa acest atac "grupuri din ce in ce mai disperate si irelevante", relateaza Reuters.Un al doilea dispozitiv…

- In luna aprilie, instanta a respins o cerere de extradare a fostului lider catalan pentru rolul sau in campania pentru independenta Cataloniei. Totusi, judecatorii au permis eliberarea pe cautiune a lui Puigdemont si au declarat ca el inca poate face obiectul extradarii catre Spania pentru 'deturnare…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției a admis, luni dimineața ca s-a intalnit cu liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru a purta discuții despre modificarile la Codurile Penale, inainte de a pleca in concediu.

- Adrian Mocanu și-a inceput cariera politica in PSD și este fiul fostului președinte al Consiliului Județean Buzau, Victor Mocanu, condamnat in 2016 la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. „Am votat pentru ca asa am crezut ca trebuie sa votez”, a declarat, pentru…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, acuza PSD ca ar vrea sa dea mita tinerilor, pentru a obtine voturi. Prezent la Adevarul Live, Ponta a explicat ca din punctul sau de vedere tinerii nu vor putea restitui banii pe care ii vor primi de la guvern.Citeste si: Victor Ponta, dezvaluire INCENDIARA…

- Nikol Pasinian a fost ales marti, din a doua incercare, in postul de premier al Armeniei, o tara din Caucazul de Sud afectata de peste trei saptamani de proteste ample si o criza politica fara precedent.