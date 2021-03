Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței Emmanuel Macron ar câștiga alegerile prezidențiale din 2022 în fața candidatului extremei drepte Marine Le Pen la o distanța mai mica fața de scrutinul din 2017, potrivit unui sondaj de opinie publicat luni și citat de Reuters. Macron și Le Pen continua sa fie…

- Preluat din engleza, cuvantul influencer - adaptat fonetic prin varianta neaoșa influensar - desemneaza o persoana (sau un grup) care are abilitatea de a influența comportamentul și opiniile altora, scrie Teodor Banconschi in comentariul sau saptamanal publicat in Libertatea.Termenul a aparut in vocabularul…

- Ramasa in paragina de mai bine de 10 ani, cladirea baii publice de pe strada Romana intra intr-un proces de reparație și consolidare. Primaria Ploiești a finalizat igienizarea interioara și exterioara și dorește ca acest spațiu sa fie pus in valoare. Daca folosirea acesteia in scopul inițial…

- Parcul de distractii Disneyland, detinut de Walt Disney Co, care a ramas inchis pentru public din luna martie, va fi primul mare centru pentru vaccinare anti-COVID-19 din comitatul Orange, California, au anuntat luni seara oficiali guvernamentali, transmite agerpres.ro.

- La un an de la resfințirea vechiului sediu al Asociației Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, sambata, 26 decembrie 2020, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Ciprian a binecuvantat noul centru social al Asociației, in prezența catorva reprezentante ale comunitaților din Eparhie.…

- Premierul Florin Cîțu s-a declarat convins miercuri seara, dupa votul de învestire din Parlament, ca se poate baza pe actuala majoritate parlamentara și ca acesta coaliție de centru-dreapta va fi una de durata.Cîțu a fost întrebat daca este sigur de actuala majoritate parlamentara.…

- Facultatea de Inginerie din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad impreuna cu timișorenii de la Intel Software Development SRL au creat in cadrul facultații aradene un centru de predare online. O parte din echipamentele necesare au fost donate de catre Intel Software Development SRL. Mai exact,…