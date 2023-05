Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc in urma cu puțin timp in apropiere de Biserica Sarbeasca, pe strada Putnei. „Detașamentul de Pompieri Arad intervine pentru stingerea unui incendiu la o casa in municipiul Arad, pe strada Putnei. Incendiu se manifesta in interiorul locuinței și la acoperiș. Se intervine cu 2 autospeciale…

- In cursul nopții, pe autostrada Arad-Timișoara, pe sensul de mers spre Timișoara, in zona localitații Șagu a avut loc un accident rutier. Un șofer a pierdut controlul TIT-ului pe care-l conducea și s-a rasturnat. „In data de 20.04.2023, in jurul orei 23:15, Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit…

- Potrivit ISU Cluj, pompierii de la Detasamentul 2 Cluj Napoca intervin la un accident rutier petrecut in localitatea Valisoara, comuna Savadisla. In accident a fost implicat un singur autoturism. Ajunse la fata locului, echipajele noastre au gasit autoturismul avariat, la care s a produs si un incendiu.Participantii…

- Accident de circulație duminica dupa-amiaza pe DN 7, șoseaua care duce la granița cu Ungaria, intre localitațile aradene Pecica și Nadlac. La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare și o autospeciala cu șapte subofițeri și doi soldați de la Detașamentul de Pompieri Arad. Echipajele de…

- Pompierii timișoreni au fost solicitați astazi, in jurul orei 16:30, sa intervena de urgența pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința situata pe strada Vasile Carlova din Timișoara. „A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și trimiși la locul intervenției un ofițer și 15 subofițeri…

- Un incendiu a avut loc in aceasta dimineața la o presa de brichetat de la Iratoșu. Cauza incendiului a fost un scurtcircuit electric. „Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 06:30 cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma și un echipaj SMURD pentru stingerea…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe Calea Radnei din municipiul Arad. „Detașamentul de Pompieri Arad intervine in aceste momente cu o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, pentru asigurarea masurilor PSI și acordarea primului ajutor medical, in urma…

- Un accident rutier a avu loc in aceasta dupa-amiaza pe strada Dr. Ioan Rațiu. Doua persoane au ajuns la spital. „Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit astazi, 14.02.2023, in jurul orei 15:30, cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, pentru asigurarea masurilor…