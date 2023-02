Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari ai Detașamentului Ineu și a Garzii 2 Chișineu-Criș au intervenit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:30, cu doua autospeciale de stingere cu... The post Incendiu la o casa din Țipari. Au ars toate cele trei camere și o mare parte din acoperiș appeared first on Special Arad ·…

- Incendiu, in noaptea de miercuri spre joi, la caminul Universitații de Medicina și Farmacie Timișoara. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce un incendiu a izbucnit in una dintre camerele caminului. Focul, spun pompierii, a pornit de la un reșou amplasat prea aproape de materiale combustibile.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata, puțin dupa ora 2:00, in localitatea aradeana Șepreuș. Pompierii militari ai Detașamentului Ineu – Garda 2 Chișineu-Criș, cu sprijinul pompierilor voluntari ai SVSU Șepreuș, au intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma și un echipaj…

- Ieri seara, pompierii militari din Ineu au intervenit petru stingerea unui incendiu la o casa din Zarand, judetul Arad. Acoperisul casei si camera tehnica, cu bunurile dinauntru ei au ars, salvatorii reusind sa localizeze focarul in limitele gasite. Proprietarul a suferit un atac de panica. In jurul…

- In intervalul 30.11-04.12.2022, pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea a 7 incendii. Miercuri, 30.11., militarii din cadrul Secției Vișeu de Sus și Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei cladiri din Moisei.…

- In intervalul 30 noiembrie – 4 decembrie, pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea a șapte incendii. Miercuri, 30 noiembrie, militarii din cadrul Secției Vișeu de Sus și Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei…

- Noaptea trecuta, chiar de Ziua Naționala a izbucnit un incendiu la o casa de locuit din Iara. Din informațiile obținute de TurdaNews reiese ca la intervenție s-a deplasat o autospeciala de la Garda Baișoara. Practic a luat foc peretele unei case care a ars pe o suprafața de 8-10 mp. Nu au fost persoane…

- Pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a 5 incendii in acest weekend. Vineri, 25.11., pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au lichidat un incendiu izbucnit la o casa din lemn. Focul a distrus circa 90% din locuința din lemn. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza…