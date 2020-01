Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 87 ani a fost gasita decedata intr-o locuinta sociala din municipiul Roman, care a fost distrusa de un incendiu in noaptea de luni spre marti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa. Pompierii au intervenit cu 2 autospeciale…

- Temperaturile au scazut mult sub zero grade, la Timișoara, mai ales pe timpul nopții, iar unii oameni nu au unde sa se adaposteasca. Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „BANAT” va roaga sa sunați la 112, daca vedeți persoane fara adapost pe strada, pentru a putea fi preluate de…

- O femeie in varsta de 75 de ani a decedat, miercuri, in urma unui incendiu urmat de o explozie izbucnit la locuinta sa din localitatea Bulboaca, comuna Deleni, informeaza antena3.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Podul Inalt Vaslui, Marius Stanciu,…

- Un nou incendiu a avut loc in Timiș, azi-dimineața, dupa ce noaptea trecuta un magazin mixt cu bar a fost cuprins de flacari. De aceasta data o locuința a fost cuprinsa de flacari in localitatea Macedonia. O persoana a ajuns la spital, cu arsuri. Alerta a fost data in jurul orei 10.00. Pompierii au…

- Salvatorii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina de urgența la un accident care a avut loc pe DN69, pe raza comunei Orțișoara. La locul accidentului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție un ... The post Sarbatori negre pe șoselele din Timiș. Inca un om și-a pierdut…

- In noapte de 11 spre 12 decembrie 2019 Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI a organizat aplicatii tactice de amploare intr-un club de noapte de pe strada Dacia 27 din capitala. Apelul la Serviciul 112 a fost inregistrat la ora 00:24. Prima informatie furnizata operatorilor a fost…

- Un accident rutier soldat cu 15 victime, in care au fost implicate cinci autovehicule, a fost simulat, miercuri, pe varianta ocolitoare a municipiului resedinta, scopul exercitiului fiind acela de a identifica punctele slabe si punctele tari in timpul desfasurarii operatiunilor de salvare in situatii…

- Elevii a cinci licee din Roșiorii de Vede, Videle și Zimnicea invața de la pompieri, in aceasta saptamana, cum sa se descurce intr-o situație de urgența in Eveniment / on 30/10/2019 at 12:59 / Adolescenții care frecventeaza cursurile liceelor din județ invața, in aceasta perioada, de la pompierii…