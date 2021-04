Casă din Liebling, distrusă de flăcări Pompierii militari au intrat in stare de alerta, astazi, an jurul orei 13:45, cand un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la o casa in localitatea Liebling. La fața locului s-au deplasat de urgența noua pompieri cu doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și SVSU Liebling. La sosirea echipajelor la locul indicat, […] Articolul Casa din Liebling, distrusa de flacari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

