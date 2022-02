Stiri pe aceeasi tema

- O locomotiva aflata in mișcare, care tracta vagoane cu alumina calcinata, a luat foc in Zona podului Cataloi, in județul Tulcea.La fața locului au ajuns pompierii cu doua autospeciale de stingere cu apa spuma și o ambulanța SMURD.Prima intervenție a fost asigurata de personalul de pe locomotiva.Incendiul…

- ISU Alba atrage atenția asupra incendiilor de vegetație. Zeci de intervenții ale pompierilor militari in weekend Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Alba au gestionat in acest weekend peste 90 de misiuni. Aceștia atenționeaza asupra pericolului arderilor…

- UPDATE A fost gasit si baiatul. Acesta a fost preluat de echipajul SAJ si i se acorda manevre de resuscitare.Misiunea este in dinamica.O misiune de cautare salvare a doi copii cazuti in raul Bistrita, localitatea Borca a fost desfasurata de catre salvatorii de la ISU Neamt. Prin apel la 112, in jurul…

- Pompierii constanteni au fost solicitati sa intervina, duminica, pentru salvarea a doua lebede inghetate pe lacul Siutghiol, in Mamaia. Echipajul pompierilor s-a deplasat la fata locului si incearca salvarea pasarilor. La ora transmiterii acestei stiri, interventia este in plina desfasurate.…

- Luni, in jurul orei 11:10, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru salvarea unei pisici, dintr-un copac, in localitatea Negrești-Oaș. La fața locului s-au deplasat 3 subofițeri cu o autospeciala de stingere dotata cu scara…

- Pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați sa intervina de urgența astazi, puțin inainte de ora 14:00, la Spitalul Municipal din Timișoara, unde a fost semnalat miros de fum pe holul din zona computerului tomograf. La fața louclui au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere, doua autospeciale…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 68, șoseaua care leaga Caransebeșul de Hațeg, la intrarea in localitatea carașeana Iaz. Trei autoturisme au fost implicate in accident, iar doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, una dintre victime fiind transportata la spital. Detașamentul…