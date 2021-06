Stiri pe aceeasi tema

- Casa de vinuri a guvernatorului a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de peste 5,2 milioane de lei și un profit net de 1,8 milioane lei, dublu comparativ cu 2019.Casa Isarescu, spațiul de cazare aflat pe proprietatea viticola se afla in varful unui deal, cu vedere la lac și munte.Mugur Isarescu,…

- Casa de vinuri a guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a inregistrat, anul trecut, o cifra de afaceri de peste 5,2 milioane de lei, de la 4,1 milioane lei in anul precedent, si un profit net de 1,8 milioane lei, dublu comparativ cu 2019, conform Profit.ro. Firma…

- Cifra de afaceri a Ford Romania a crescut cu 17% in 2020 fata de 2019, la 2,55 miliarde de euro, potrivit datelor Ministerului Finantelor, citate de ZF, potrivit Mediafax. Cresterea are loc intr-un an extrem de dificil pentru piata auto europeana care a scazut cu mai bine de 20 de procente…

- Combinatul chimic Chimcomplex a realizat in primul trimestru al acestui an un profit net de 118,27 milioane lei, de la o pierdere de 17,33 milioane lei in primul trimestru din 2020, iar cifra de afaceri a crescut cu 62%, la 497 milioane de lei, potrivit news.ro. „Chimcomplex, cel mai mare…

- Dristor Kebab este una dintre shaormeriile de renume din Romania, iar oricine ajunge in București a incercat macar odata acest preparat. Ce cifra de afaceri a realizat lanțul de șaormerii Dristor Kebab in ultimul an? Dristor Kebab a fost inființata in 1999, iar de la an la an, cifra de afaceri a crescut…

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- Magazinul online si offline de optica Lensa.ro a inregistrat in primele patru luni afaceri de 3,6 milioane euro (17,6 milioane lei), cu 91% in crestere comparativ cu ianuarie - aprilie 2020, in timp ce cifra de afaceri cumulata de la infiintare, pentru perioada mai 2013 - aprilie 2021, s-a apropiat…

- ”In intervalul ianuarie – martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 264 milioane de euro, in crestere cu 2,5% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Evolutia este determinata in continuare de o crestere a vanzarilor de echipamente, inregistrata in contextul mutarii in mediul…