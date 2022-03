Stiri pe aceeasi tema

- Qatar Airways a dus pe retelele de socializare o disputa de 4 milioane de dolari pe zi cu compania europeana Airbus, publicand o inregistrare video cu exteriorul deteriorat al avioanelor A350, despre care compania aeriana a spus ca subliniaza "ingrijorari serioase si legitime privind siguranta”, conform…

- Marisa Paloma traverseaza o perioada dificila! Vedeta a devenit mama in urma cu aproximativ doua luni, iar de atunci radiaza de fericire, insa totodata se confrunta și cu probleme in creșterea micuței sale. Ce a pațit frumoasa bruneta in miez de noapte cu fiica ei!

- Ana Maria Mocanu face dezvaluiri șocante, dupa ce i-a fost furata identitatea pe paginile de socializare. Vedeta susține ca persoana care a facut acest lucru ii indemna pe oameni sa inscrie datele personale pentru a participa la un concurs. Artista și-a anunțat fanii despre aceasta problema prin care…

- Adelina Pestrițu a vrut sa aiba anul acesta un Craciun diferit! Vedeta a renunțat la tradiție și a ales sa-și impodobeasca bradul in podoabe albe și negre. Culorile alese de bruneta nu au fost deloc pe placul admiratorilor din mediul online, mai ales ca aceasta are o fetița de 4... The post Adelina…