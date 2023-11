Stiri pe aceeasi tema

- Plata pensiilor nu este pusa in pericol, desi salariatii caselor teritoriale de pensii sunt in greva generala, iar plata acestor drepturi urmeaza sa inceapa pe 4 decembrie, informeaza conducerea Casei Nationale de Pensii Publice.

- Potrivit unor surse citate de Antena 3, Marcel Boloș a atras atenția ca, in 2025, datoria publica atinge pragul critic, iar statul va fi nevoit sa inghețe pensiile, salariile și ajutoarele sociale.Si vedem ca datoria publica va fi 53,7% din PIB pana la sfarșitul anului 2025 si 56,9% pana la sfarșitul…

- Legea care majoreaza salariile angajaților din casele de sanatate a fost votata in Parlament cu 203 voturi pentru. Deși pare ca rezolva blocajul din sistemul de Sanatate, de fapt continua acest lanț. Nemulțumiri sunt acum și din partea angajaților din direcțiile de sanatate publica și a farmaciștilor,…

- Legea salarizarii 2024 ii obliga pe patroni sa mareasca salariile pentru o categorie de angajati. Masura trebuie implementata chiar de la 1 ianuarie 2024. Angajatorii nu mai pot amana momentul, tocmai din cauza ca legea ii obliga. Salarii marite pentru angajatii mai vechi de 2 ani Angajații cu cel puțin…

- Pentru a face economie la buget, Guvernul va face ceva care va supara pe foarte mulți dintre romani. Tocmai s-a facut anunțul momentului in Romania despre veniturile bugetarilor. Taierile sunt importante, astfel ca toți vor fi grav afectați. Vești proaste pentru bugetari. Se taie unele sporuri Sunt…

- Lucratorii STB ar putea sa dea din nou peste cap Capitala cu o greva generala. Adrian Criț, directorul Societații de Transport București, anunța ca a fost notificat de sindicaliștii companiei asupra declanșarii unei posibile greve generale, așa cum s-a intamplat in ianuarie 2022. Directorul STB susține…

- Angajatii din Finante si ANAF sunt la un pas de a incepe greva generala. Maine, sindicalistii anunta daca opresc activitatatea. Bugetarii sunt nemultumiti ca, dupa 10 zile de proteste, Guvernul nu a facut ce a promis. Nu sunt de acord cu ordonanta care prevede taieri salariale si restructurari la stat.…

- Presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante, Vasile Marica afirma intr-un comunicat faptul ca Guvernul nu a pus in aplicare angajamentele asumate de ministrul Finantelor in data de 11 august 2023, iar in acest context, este luata in calcul greva generala.