- Conventiile dintre Casa Nationala de Pensii Publice si banci vor fi schimbate, astfel incat banii sa ajunga cat mai devreme la pensionari, a scris marti, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Pentru ca doresc ca pensiile sa ajunga cat mai repede la pensionari, prin toate canalele…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anuntat, intr o postare pe Facebook, ca vrea "sa sparga zidurile" de la Casele de Pensii si ca va incepe cu Bucurestiul. " A venit momentul sa spargem zidurile inutile care despart cetatenii de serviciile de calitate pe care le merita. Incep cu o Casa de Pensii…

- Pensiile distribuite de Posta Romana in bani cash vor incepe sa fie transmise de postasi incepand de joi, astfel ca in luna ianuarie vor exista intarzieri de 3-4 zile fata de o luna obisnuita in distribuirea pensiilor, a declarat, marti seara, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Nu e absolut nici…

- Incepand cu data de 1 ianuarie, Casa Nationala de Pensii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala - Relatii cu publicul (ANPIS) vor avea acces direct la baza de date a tuturor angajatilor, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si Casa Nationala de Pensii vor avea, din 1 ianuarie, acces direct in REVISAL, baza de date cu toti angajatii din Romania, gestionata de Inspectia Muncii, a anuntat ministrul Muncii,…

- Violeta Alexandru a mai spus ca de la inceputul mandatului, in doua saptamani, de la primele semnale privind intarzierile in recalcularea pensiilor, a reusit reducerea numarului de dosare de la 14,452 la 8,767. Obiectivul sau este reducerea numarului de dosare si sa ramana de clarificat doar situatiile…

- Intentionez sa fac o schimbare la nivelul conducerii Casei Nationale de Pensii, pentru care am trei variante pe care le voi prezenta premierului, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Nu am inca o persoana in minte pe care sa o comunic public.…

- Ministrul propus al Muncii spune ca îsi doreste eliminarea supraimpozitarii contractelor part-time, astfel încât oamenii sa fie impozitati la nivelul orelor de munca pe care le presteaza.