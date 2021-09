Casa de modă Valentino produce hanorace de 690 de dolari pentru a sprijini vaccinările anti-COVID-19 Casa de moda Valentino va produce o serie limitata de hanorace de 690 de dolari, pe care vor fi imprimate logoul sau oficial, litera V, si mesajul in limba engleza "Vaccinated" ("Vaccinat"), pentru a sprijini campania mondiala de vaccinare impotriva maladiei COVID-19, informeaza Reuters miercuri. Toate incasarile care vor fi obtinute de casa Valentino in urma comercializarii acestor articole vestimentare vor fi donate catre UNICEF. Aceste hanorace negre, pe care mesajul "vaccinat" este scris cu litere rosii imprimate in zona pieptului, au fost create initial de o mica firma din Los Angeles, Cloney,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a cerut regiunilor sa acorde prioritate vaccinarilor anti-COVID-19 pentru grupa de varsta 12-18 ani, intr-un efort de a extinde campania de imunizare inainte de reinceperea anului scolar si a activitatilor sportive in intreaga tara, relateaza Reuters. Intr-o scrisoare adresata…

- Statele Unite au anuntat marti ca vor acorda Myanmarului un ajutor de peste 50 de milioane de dolari, cresterea numarului de cazuri de Covid-19 agravand criza umanitara din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa puciul militar care a avut loc la inceputu acestui an, transmite Reuters citata de news.ro.

- Președintele american Joe Biden iși propune sa ofere americanilor care se vaccineaza cate 100 de dolari. In acest sens, președintele SUA cere guvernelor locale acorde cate 100 de dolari cetațenilor care se vaccineaza impotriva Covid-19, Trezorerie Federala a transmis, intr-un comunicat citat de Reuters,…

- AstraZeneca isi analizeaza optiunile pentru viitorul vaccinului sau pentru Covid-19 si se asteapta sa aiba mai multa claritate pana la sfarsitul anului 2021, a declarat joi vicepresedintele executiv al diviziei pentru biofarmaceutice, Ruud Dobber, transmite Reuters. Evaluarea viitorului vaccinului…

- Compania Pfizer a crescut miercuri previziunile sale de vanzari pentru anul 2021 a vaccinului anti-COVID-19, cu 29%, pana la 33,5 miliarde de dolari. Producatorul farmaceutic se bazeaza pe faptul ca multe state se aprovizioneaza in continuare cu doze de vaccin care sa ajunga pentru tot restul anului,…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc si-a imbunatatit, miercuri, estimarile privind vanzarile de vaccinuri Covid-19 in acest an, pana la 33,5 miliarde de dolari, cu 28,8% mai mult fata de previziunile anterioare, in conditiile in care tarile din intreaga lume se grabesc sa isi asigure aprovizionarea…

- Grupul farmaceutic american Pfizer a anunțat ca a semnat acorduri de livrare a 2,1 miliarde de doze de vaccin anti-COVID, pentru acest an, iar in acest context veniturile din vanzarea serului ar ajunge la 33,5 miliarde de dolar, cu 28,8% mai mult fata de previziunile anterioare, informeaza Reuters,…

- Pretul petrolului a scazut brusc luni, 19 iulie dupa ce OPEC a depasit un set intern de obstacole si a ajuns la un acord de majorare a productiei, starnind temerile cu privire la generarea unui surplus pe masura ce cazurile de Covid-19 continua sa creasca in tot mai multe tari, transmite Reuters,…