Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ca Brigitte a avut grija ca masa de Craciun sa fie plina de bucate, dar soțul ei prefera tot mancarea facuta de mama lui. Florin Pastrama susține ca sarmalele vedetei nu sunt la fel de bune. Cum a reacționat frumoasa vedeta și ce a scos-o din minți.

- Se anunța o serie de schimbari incepand cu 2022 la Antena Stars. Una dintre emisiuni va fi scoasa din grila, iar vedeta show-ului a confirmat pentru Fanatik intreruperea colaborarii.La Antena Stars erau difuzate mai multe reality-show-uri, care din anul 2022 vor disparea din grila. Saxofonistul Armin…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar cat mai multe vedete se pregatesc intens pentru amenajari. Florin Pastrama a declarat ca nu este fascinat de decorațiuni, așa ca lasa totul in seama lui Brigitte.

- Brigitte și Florin Pastrama sunt in continuare angrenați in amenajarea restaurantului pe care vor sa-l inaugureze cat mai repede. Ei bine, deoarece s-au specializat deja in ale construcțiilor, cei doi soți au zilnic un motiv de contrazicere, insa pe langa asta, nici relația cu muncitorii nu merge foarte…

- Florin Pastrama este o persoana intreprinzatoare și perfecționista, astfel de fiecare data iși dorește ca totul sa fie perfect și bine pus la punct. Ei bine, afaceristul și Brigitte muncesc cot la cot cu angajații și iși doresc ca totul sa iasa ca la carte.

- In urma cu ceva timp, Brigitte și Florin Pastrama anunțau faptul ca au inceput un stil de viața vegetarian, insa totul s-a dus acum pe apa sambetei, cand cei doi soți au incins un gratar de zile mari, in ideea de a petrece o zi frumoasa impreuna. Doar ca, așa cum au obișnuit pe toata lumea, masa in…

- Brigitte și Florin Pastrama formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Ei sunt muncitori și de fiecare data se gospodaresc cum se poate mai bine. In casa lor exista mereu ceva de facut. Afaceristul a fost dezamagit ca soția lui nu l-a laudat, dupa ce a muncit.

- Florin Pastrama și Brigitte s-au specializat deja in domeniul construcțiilor, iar cei doi gasesc mereu motive care incing spiritele in cuplul lor. Ei bine, de aceasta data Florin a fost la un pas sa se electrocuteze dupa ce a taiat un fir cu curent. Brigitte a rabufnit, asta pentru ca s-a speriat ca…