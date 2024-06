Stiri pe aceeasi tema

- Inspirația vine, deseori, atunci cand aruncam o privire peste gardul vecinului. Mai ales cand vecinul e mai prapadit, inspirația poate deveni delict intelectual. Tradițiile și valorile locale pot fi adesea trecute cu vederea in fața giganților corporativi. Și atunci recunoașterea și protejarea patrimoniului…

- Casa franceza de moda de lux Louis Vuitton a fost criticata pentru ca ar fi copiat o bluza tradiționala romaneasca in noua sa colecție 2024, „LV by the Pool”. Bluza in cauza seamana izbitor de mult cu ie tradiționala din Marginimea Sibiului, o regiune din Romania cunoscuta pentru patrimoniul sau cultural…

- Acuzat ca a copiat vocea actritei americane Scarlett Johansson pentru ChatGPT, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a prezentat scuze publice marti, anuntand in acelasi timp suspendarea lui Sky, vocea generata de inteligenta artificiala (AI) vizata de aceste acuzatii, informeaza AFP, citata de…