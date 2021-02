Christie's a anuntat marti ca pune in vanzare o opera considerata prima creatie complet digitala oferita de o casa de licitatii importanta, informeaza Reuters. Intitulata ''Everydays - The First 5000 Days'' si semnata de artistul digital american cunoscut sub numele de Beeple, creatie este alcatuita din totalitatea operelor de arta realizate de acesta pe parcursul a 13 ani. Casa de licitatii Christie's New York a precizat ca, avand in vedere noutatea demersului, licitatia, care va avea loc online in perioada 27 februarie-11 martie, va incepe de la pretul de doar 100 de…