Casa de insolvenţă CITR filiala Bucureşti a fost numită lichidatorul judiciar al Euroins ”CITR filiala Bucuresti a fost numit de catre Tribunalul Bucuresti lichidator judiciar al Euroins”, anunta casa de insolventa. In cazul acestui faliment, rolul lichidatorului judiciar, conform mandatului legal, este acela de a gestiona lichidarea companiei si de se asigura ca se recupereaza cat mai mult din creante de catre creditori. Primul pas din procedura de faliment va fi stabilirea masei credale, identificarea, evaluarea activelor si vanzarea acestora si nu in ultimul rand, identificarea tuturor surselor suplimentare de venituri pentru a ajunge la etapa distribuirii sumelor catre creditori.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

